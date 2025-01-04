Yatırım fonlarında faiz indirim sevinci

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Dünyada alternatif yatırım sektörünün 2024’ü 23.21 trilyon dolarla kapattığı belirtilirken, Türkiye’de alternatif yatırım fonları pazarının yıllık yüzde 89 büyüyerek 388 milyar liraya ulaştığı ifade edildi. Merkez bankalarının faiz indirim süreciyle birlikte 2025’te yatırım ortamında uzun vadeli araçların öne çıkması bekleniyor.

RePie Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Türkiye’de de faiz indirim sürecinin desteğiyle 2025’te alternatif yatırım fonlarının 500 milyar TL’yi aşmasını bekliyoruz” dedi. Çamlıbel, “Türkiye’de bu fonlara yatırım yapan kurumlar arasında BES başı çekiyor. Biliyoruz ki, alternatif yatırım araçlarıyla dengelenmiş bir portföy, geleneksel bir portföye göre daha fazla getiri sağlıyor. Bu sebepledir ki bireysel yatırımcılar da alternatif yatırım fonlarına giderek daha çok yöneliyor. 2024’te alternatif yatırım fonlarına yatırım yapan nitelikli yatırımcı sayısı yüzde 26 arttı” değerlendirmesinde bulundu.