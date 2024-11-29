Yasa dışı bahisle mücedele için eylem planı... Dolandırıcılıkla topyekun savaş

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ANKARA dün, son dönemde ünlü isimlerin karışmasıyla gündemden düşmeyen yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelede Türkiye’nin yol haritasını belirleyen önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK gibi kurumların üst düzey temsilcilerinin katılması dikkat çekti. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla yurtdışı ve içinde topyekun mücadele başlatılmak üzere eylem planının devreye alınması değerlendirildi.

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MASAK KOORDİNASYONUNDA

Anadolu Ajansı’nın ulaştığı bilgilere göre toplantıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve MASAK koordinasyonunda bu konularda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması konusu derinlemesine masaya yatırıldı.

Mücadelede üç başlık ‘öncelikli’ olarak ele alındı. Bunlar;



‘Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi



Yasa dışı suçlardan elde edilen gelirlere el koyulması



Ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi olarak sıralandı.

KÖKÜ KAZINANA KADAR SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, eylem planlarına tam uyumun sağlaması amacıyla düzenli izleme ve raporlama süreçleri oluşturulacağını belirtti.

Bakan Şimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekti. “Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek” diyen Şimşek dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin, ulusal güvenlik politikaları ve hukuki düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütüleceğine işaret etti.

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BULAŞANIN MALINA EL KOYULACAK

Bakan Şimşek eylem planının basamaklarını şöyle sıraladı:



“Sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zekâ destekli tespit sistemleri devreye alınacak.



Bu suçları organize eden küresel suç örgütlerine karşı uluslararası güvenlik ve yargı kurumlarıyla işbirliği derinleştirilecek.

Finansal kuruluşların bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını zorlaştırıcı ilave önlemler alınacak ve önlem almayanlara yaptırım uygulanacak.

Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir.

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Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesi kamu kurumları başta olmak üzere, toplantıya iştirak eden tüm kurum ve kuruluş temsilcileri, bu suçlarla mücadelenin kesintisiz biçimde devam edeceği noktasında kararlıklarını beyan etmişlerdir.

Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecektir. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el koyulacaktır.”