Yarım trilyon yarım trilyon

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EFSANE kasım geride kaldı. Kasım ayı boyunca ‘Black Friday’ ve ‘Şahane Cuma’ gibi isimlerle çeşitli indirim kampanyalarına imza atıldı. Bu yıl kimilerine göre daha ‘kısıtlı indirimlerle’ geçse de şirketlerden ‘hedefler tuttu’ açıklamaları geldi. Özellikle e-ticaret firmalarının ‘Efsane kasım’ raporları, başarılı bir kampanya dönemi yaşandığını gösterdi.

Raporlara bakıldığında tüketicilerin kampanya döneminde ilginç tercihleri olduğu da dikkat çekti. Örneğin 22 ayar altın bilezik satışlarının arttığı yönünde bilgiler gelirken yurtdışı pazarlarda en çok talep gören kategorler arasında saklama kaplarının yer alması da şaşırttı.

Verilen bilgilere göre kampanyalarda işlem hacmi bazında öne çıkan ürünler ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar ve ceketler ile elektrikli süpürgeler oldu. E-ticaret platformlarında ziyaretçi ve tıklanma rekorları kırıldı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre bu yıl e-ticaret sektörü, kasım ayında 500 milyar liranın üzerinde ciro gerçekleştirdi.

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EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU

Trendyol’un ‘Efsane Kasım’ raporuna göre şirket bu yıl kampanyalarını ilk kez 15 ülkede eşzamanlı gerçekleştirdi. Ay boyunca 90 bin satıcının ürünleri, yurtdışındaki Trendyol kullanıcılarıyla buluştu. Şirket, kasım kampanyalarını Türkiye ile birlikte, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Almanya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Slovakya’da yürüttü.

Trendyol ayrıca kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten, avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre kasım kampanyası sırasında 25 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşıldı. Şirket kasım boyunca yurtdışından aldığı ziyaret sayısı ise 250 milyona ulaştı.

SAKLAMA KABINA İLGİ BÜYÜK

Trendyol verilerine göre kasım boyunca Türkiye’de en çok alışveriş yapılan iller Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken yurtdışı pazarlarda ise en yüksek talep Bakü, Riyad ve Bükreş’ten geldi. Kampanya süresince Trendyol üzerinden toplamda 120 milyon ürün satıldı. Üç büyük ilin dışında en fazla e-ihracat yapan iller ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri oldu. En fazla talebi moda kategorisinden ürünler görürken; Körfez’de tencere, Doğu Avrupa’da ve Azerbaycan’da ev tekstili ile ev içi düzenleyiciler en çok tercih edilen ürünler olarak sıralandı. Saklama kapları da bu dönemde öne çıkarak; yurtdışı pazarlarda en çok talep gören ürünler arasında yer aldı.

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TÜKETİCİ 8 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADI

e-ticaret şirketi Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ raporu ise kampanyalarla yapılan tasarrufun boyutunu gösterdi. Raporda göre şirketin geçen yıl gerçekleştirdiği indirimlerle hane halkına 4 milyar TL’lik avantaj yaratıldığı belirtildi. Hepsiburada verilerinde 2024’te bu rakamın iki katına çıkarıldığı ve tüketicilere 8 milyar TL’lik tasarruf imkanı sağladığı ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada kasım ayı boyunca Hepsiburada platformunun 500 milyon ziyaret aldığı ve saniyede 12 ürün satıldığı vurgulandı. Kasım ayı boyunca, en yoğun alışveriş günü pazartesi olarak dikkat çekerken, kullanıcıların en çok alışveriş yaptığı saat ise 17.00-18.00 aralığı oldu. Şehir bazında ise üç büyük il dışında Bursa, alışverişte liderliği kimseye bırakmadı. Efsane Kasım’ın en çok sipariş alan günü olan 11 Kasım’da ise platformu ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 20 artarak yeni bir rekora imza atıldı.

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ALTIN FIRSATI KAÇIRMADILAR



Hepsiburada’da 65 bin adet kahve makinesi satılırken elektronik kategorilerinin diğer öne çıkan ürünleri cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar oldu. Son dönemde popülaritesi hızla artan robot süpürgelere olan talep kasım indirimlerinde de öne çıktı. Robot süpürge satışları geçtiğimiz yıla göre ikiye katlandı ve 49 bine yakın satış adedine ulaşıltı. Diğer yandan, kasım ayında satılan halı yıkama makinesi sayısı da geçen yıla göre 11 kat artışla 33 bini, satılan süpürge adedi ise 100 bini buldu.

Satışlarını en çok artıran ürünler arasında en ilgi çekenlerden biri de 22 ayar altın bilezik oldu. Kasım ayı boyunca, altın bilezik satın alan tüketiciler, bir yandan indirimli fiyatların avantajını yakalarken geleceğe dönük yatırım yapma imkânı buldu.