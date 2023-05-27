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Yapılandırmada başvuru ve ilk taksit süresi uzadı

27.05.2023 - 09:26 | Son Güncelleme :
Yapılandırmada başvuru ve ilk taksit süresi uzadı | Ekonomi Haberleri

Kamu borçlarının yapılandırılmasında başvuru süresini bir ay öteleyen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yapılandırma için başvuru tarihi 3 Temmuz, ilk taksit tarihi ise 31 Temmuz oldu. Ayrıca borcunu peşin olarak ödemeyi tercih edenlerin de 31 Temmuz’a kadar süresi olduğu belirtildi.

Kamu borçlarının yapılandırılmasında başvuru ve ilk taksit süresi uzatıldı. Resmi Gazete’de çıkan karara göre 31 Mayıs’ta sona erecek olan başvurular 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Ancak bu tarih Kurban Bayramı’na denk geldiği için başvurular için son gün 3 Temmuz 2023 olacak. Ayrıca ilk taksit ödemesi için de süre bir ay uzatıldı ve son tarih 31 Temmuz 2023 oldu. Ancak uzatma sadece ilk taksit için geçerli. Diğer taksitler yine süresinde ödenecek.

VERGİ, TRAFİK CEZASI 3 TEMMUZ’A KADAR

Mart ayında çıkarılan 7440 sayılı yasa ile vergi ve cezalar ile diğer borçların yapılandırılması ve ödeme kolaylığı getirildi. Vergi dairelerine; 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş, üst kurullarca verilen cezalar gibi tüm idari para cezaları için 3 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE DE SÜRE 31 TEMMUZ

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Resmi Gazete’de dün çıkan kararla ilk taksit ödeme süresi de uzatıldı ve 31 Temmuz 2023 oldu. Yapılandırılan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek. Yine trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse asıllarında yüzde 25’lik indirim söz konusu olacak. Peşin ödeme süresi içinde ancak farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi halinde yine peşin ödeme için öngörülen indirimler uygulanacak.

TEMMUZDA İLK İKİ TAKSİTE DİKKAT

Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Taksit sayısına göre katsayı oranları uygulanacak. Yapılandırmanın devam edebilmesi için, birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi şartı aranıyor. Kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali yasanın ihlal nedeni sayılmayacak. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecek. Ancak uzatmanın ardından ilk taksit ile ikinci taksit aynı tarihe denk geldi. Yani her iki taksitin de 31 Temmuz tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLİR

Yapılandırılan borçlar, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebiliyor. Kredi kartıyla ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabiliyor. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak. Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkün. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacak.


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