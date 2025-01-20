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Yapay Zekâ Fabrikası’ndan büyük ekosistem buluşması

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#Yapay Zekâ Fabrikası#Ekosistem#Hakan Aran
Yapay Zekâ Fabrikası’ndan büyük ekosistem buluşması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 06:33

Türkiye İş Bankası bünyesinde yer alan kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zekâ Fabrikası tarafından, girişimcilerin yenilikçi çözümlerini tanıtmalarına ve başarı hikâyelerini anlatmalarına olanak tanımak amacıyla “En İyi 100 Yapay Zekâ Girişimi ile Yatırımcı Ekosistemi Buluşması” gerçekleştirildi.

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Türk kurucuların liderlik ettiği dünyadaki en iyi 100 yapay zekâ girişiminin sahne aldığı etkinlik ile sektörün global ölçekte büyümesine ve Türkiye’nin bu alandaki gücünün artmasına katkı sağlanması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yapay zekânın dönüştürücü gücüne ve finans sektörüyle güçlü bir bağı olması gerektiğine duyduğu inancı dile getirerek 5 yıl önce Koç Üniversitesi ile bir Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi açtıklarını söyledi. Üniversitelerde üretilen bilimin girişimcilere ulaşmasını önemsediklerini, bu nedenle Yapay Zekâ Fabrikası’nda destek verilecek girişimlerin mutlaka bir akademisyen (Chief Science Officer) barındırması şartını getirdiklerini söyleyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üçüncü halkada yapay zekânın KOBİ ve işletmelerle buluşmasını arzuladığımız için İş Bankası’nın 17 milyonluk müşteri portföyünü bu girişimlere açıyoruz. İşletmelerin bu teknolojileri kullanarak dijital ve yeşil dönüşümlerini tamamlamasını arzu ediyoruz. Bu girişimler üzerinden yapılacak yatırımın süresi 18 ay ise 18 ay ödemesiz; verimlilik artışıyla beraber yatırımın geri dönüşü 10 yıl ise 10 yıl vadeli bir ödeme planıyla bu dönüşümün finansmanını sağlıyoruz. Yapay Zekâ Fabrikası’nın veri tabanına 2.294 yapay zekâ girişimi kaydedildi, yatırım yapılan 23 girişimin toplam piyasa değeri 703,4 milyon dolara ulaştı.”

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#Yapay Zekâ Fabrikası#Ekosistem#Hakan Aran

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