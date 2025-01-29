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Yangın malzemesi satan 351 firmadan savunma istendi

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#Ticaret Bakanlığı#Yangın Malzemesi#Savunma
Yangın malzemesi satan 351 firmadan savunma istendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 04:00

Ticaret Bakanlığı, yangın malzemesi denetimleri kapsamında, 351 firmanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilerek savunmalarının istendiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yangın söndürme malzemeleri satan yerlere yönelik Ticaret İl Müdürlükleri tarafından denetimler yapıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda; 27 Ocak 2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde işletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre; ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395’tir. Toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154’tür. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351’dir” ifadelerine yer verildi. 

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#Ticaret Bakanlığı#Yangın Malzemesi#Savunma

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