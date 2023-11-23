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Yabancılar hisse aldı

23.11.2023 - 14:36 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse aldı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senetlerinde alım yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 17 Kasım haftasında 119,5 milyon dolar hisse alışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta Devlet İç Borçlanma Senetleri (Kesin Alım) alımları 4,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 1 milyar 57 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 0,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 945,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 186,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 203,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 746,4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 59,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


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