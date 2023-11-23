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KKM'de düşüş devam ediyor

23.11.2023 - 14:31 | Son Güncelleme :
KKM'de düşüş devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 838,8 milyar TL'den 2 trilyon 767,9 milyar TL'ye düştü. Böylece haftalık düşüş 70,9 milyar lira oldu.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 36 milyar TL'den 11 trilyon 107,2 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 960,2 milyar TL'den 14 trilyon 318,2 milyar TL'ye yükseldi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 462,6 milyar TL'den 1 trilyon 455,9 milyar TL'ye geriledi. Bireysel kredi kartları 1 trilyon 15,7 milyar TL'den 11,4 milyar TL'ye düştü.

Takipteki alacaklar ise 173,5 milyar TL'den 175,7 milyar TL'ye yükseldi.


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