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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

04.03.2021 - 15:34 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcı 26 Şubat haftasında net 117,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 21,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 83,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Şubat haftasında net 117,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 21,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 83,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Şubat itibarıyla 31 milyar 378 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 563,1 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 474,5 milyon dolardan 10 milyar 254,2 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 289,2 milyon dolardan 267,6 milyon dolara indi.


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