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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

04.03.2021 - 15:26
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 166 milyon dolar artarak 95 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 26 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 631 milyon dolar artışla 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Şubat'ta 53 milyar 864 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 535 milyon dolar artarak 40 milyar 184 milyon dolardan 40 milyar 719 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 166 milyon dolar artarak 94 milyar 48 milyon dolardan 95 milyar 214 milyon dolara ulaştı.


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