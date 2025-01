Yabancı turist kayağa geldi

Haberin Devamı

Kış turizminin önemli kayak merkezleri yurtdışından turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Özellikle uygun fiyatlı kayak tatili arayan turistler Erciyes ve Palandöken kayak merkezlerini tercih ediyor. Bu sezon Erciyes Kayak Merkezi’nde toplam 3 milyon ziyaretçi ağırlanması beklenirken, Erzurum’un gözdesi Palandöken’de ise hedef 500 binin üzerinde.

Türkiye turizminde önemli bir pazar haline gelen Polonya da kış turizminde Erciyes’i tercih ediyor. Önceki gün Polonya’dan Kayseri’ye charter seferi ile 189 turist geldi ve 11 Ocak’tan itibaren Çek Cumhuriyeti’nden charter uçuşları başlayacak. Ayrıca her geçen yıl kayak merkezlerine yerli turist ilgisi de artıyor. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kayak tatiline olan talepte yüzde 30 oranında bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

HEDEF 100 BİN YABANCI ZİYARETÇİ

Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da, Polonya ve Çekya’dan charter seferlerinin devam ettiğini ve ilk kez İskandinav ülkelerinden de Erciyes’e turistler geleceğini belirtti.

Akşehirlioğlu, charter haricinde İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İngiltere’den aile ve arkadaş gruplarının geleceğini söyleyerek, “Geçen yıl yaklaşık 50 bin civarında yabancı misafirimiz vardı. Bu yılki hedef 100 bin. En çok Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden turist geliyor. Gelen ziyaretçi sayımız yıl boyunca geçen sene toplam 2 buçuk milyondu, bu yılki hedefimiz 3 milyon. Bu yıl 30 Kasım’da sezonu erken açtık” ifadelerini kullandı.



KAPADOKYA VE FİYAT ETKİSİ



Akşehirlioğlu, Türkiye’de kış destinasyonu olarak charter seferleri ile yabancı turisti ağırlayan bir merkez olduklarını belirterek, “Çünkü yanıbaşımızda Kapadokya var. Kapadokya’dan gelen yabancı turist de çok fazla. Brezilya ve Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinden gelenler var. Uzakdoğu’dan ise Endonezya, Malezya, Singapur’dan gelen misafirlerimiz oluyor. Bunlar hem Kapadokya’yı hem de Erciyes’i ziyaret ediyor” dedi.

Erciyes kayak merkezinin uygun fiyatlı olmasının yabancı turisti çekmekte diğer bir etken olduğunu belirten Akşehirlioğlu, “Ayrıca uluslararası havalimanımız var. Havalimanı ve şehir merkezinden sonra da ulaşım çok kolay. Bu da büyük etkenlerden” dedi. Bölgede toplam 15 otelin olduğunu belirten Akşehirlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl iki otel daha ilave ediliyor. Önümüzdeki yıllarda da otel yatırımları devam edecek. Kayak yapmak isteyen dağ otelinde kalmayı tercih ediyor. Sezonda oteller dolu. Kapasite ihtiyacı var.”

‘YABANCI İLGİSİ ARTIYOR’

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne göre, Palandöken’de kış sezonu boyunca 500 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedefleniyor.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray da Palandöken’de yabancı turist ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, “Talebin daha da çeşitlenmesi için özellikle farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri çekmeye çalışıyoruz. Şu an Avrupa’dan, özellikle İngiltere, Polonya, İtalya ve Almanya’dan talep alıyoruz. İran ve Rusya da önemli pazarlarımız arasında. Her ne kadar İran ve Rusya’da bazı dönemlerde kayıplar yaşasak da, diğer ülkelerden gelen turistlerle bu kayıpları telafi edebiliyoruz. Ancak, potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için uçuş saatlerinin daha uygun hale getirilmesi önemli” dedi. Otellerde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını da belirten Demiray, “Bu doluluk oranının yüzde 15-20’si yabancı turistlerden oluşuyor” şeklinde konuştu.

KAYSERİ VE ERZURUM’UN ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR

Turizm Yüzyılı Projesi kapsamında Kayseri’yi ziyaret eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da “Türkiye’deki kayak destinasyonları arasında Erciyes’in ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Kayseri için de Erciyes’in önemi tartışılmaz. Bu sezon da bu çalışmaları artırarak, Erciyes’i daha fazla tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de kayak turizmi açısından Kayseri ve Erzurum’un çok özel bir yeri olduğunu belirten Bağlıkaya, “Profesyonel kayakçılar için Kayseri’nin pist uzunlukları ve kalitesiyle ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Yurtdışından özellikle Avrupa’dan kayak turizmi yapan acentaları sezon içinde getirip Erciyes’in tanıtımı için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.