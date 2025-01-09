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Volkswagen satışları 2024'te düştü

09.01.2025 - 15:24 | Son Güncelleme :
Volkswagen satışları 2024'te düştü | Ekonomi Haberleri

Volkswagen teslimatları Çin pazarındaki rekabet nedeniyle 2024'te düştü.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in araç teslimatları, Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1,4 düştü.

Aralarında Audi ve Lamborghini'nin de bulunduğu VW markası, geçen yıl dünya çapında yaklaşık 4,8 milyon araç sattı.

AFP haberine göre Kuzey ve Güney Amerika'da teslimatlar yaklaşık yüzde 20 artarken, markanın hacim açısından ikinci büyük pazarı olan Avrupa'da yüzde 1,7 daraldı.

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VW'nin en önemli pazarı Çin'de satışlar yüzde 8,3 düştü.

VW yöneticisi Martin Sander yaptığı açıklamada, "2024, zayıf ekonomi, siyasi zorluklar ve özellikle Çin'de sert rekabetin yaşandığı dünya çapında zor bir yıl oldu" dedi.

Volkswagen, Aralık ayında sendikalarla 2030 yılına kadar Almanya'daki fabrikalarında 35 bin kişinin işten çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bu ciddi kesintiler orta vadede yılda yaklaşık dört milyar euro (4,1 milyar dolar) tasarruf sağlayacak ve Volkswagen'in daha önce gerekebileceği konusunda uyardığı Almanya'daki fabrika kapatmalarının önüne geçecek.

Diğer Avrupa otomobil üreticileri de Çin rekabeti karşısında zorluk çekiyor.

BMW, Kasım ayında yatırımcılara, Çin'deki zayıf talebi gerekçe göstererek, yıl içindeki performansının beklentilerin altında kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Bünyesinde Jeep, Peugeot ve Fiat gibi markalar bulunan Stellantis de eylül ayında yaptığı açıklamada Çin rekabetinin kendi performansını da olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.

BYD ve Xiaomi gibi Çinli otomobil üreticileri, Avrupalı ​​rakiplerinin zorlandığı fiyatlarla elektrikli otomobil tedarik edebiliyor.

Volkswagen Grubu, 2024 yılına ilişkin tam finansal sonuçlarını 11 Mart'ta yayınlayacak.


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