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Vergi kaçıran işletme bu kez sert kayaya tosladı... Bakan Şimşek ihbarın peşinde

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#Mehmet Şimşek#Vergi#İhbar
Vergi kaçıran işletme bu kez sert kayaya tosladı... Bakan Şimşek ihbarın peşinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 04:00

Ekonomi yönetiminin, yüzde 10 olan KDV’yi yüzde 1 gösterip vergi kaçıranlara karşı denetimler gerçekleştirdiği son dönemde, bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de dahil olduğu dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara’da bir STK başkanı, evine gelen misafirler için ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Yemek fişini inceleyen STK başkanı, yüzde 10 olması gereken KDV’nin yüzde 1 olarak yazıldığını fark edince durumu Bakan Şimşek’e bildirdi. Şimşek de bu ihbarı vergi müfettişlerine iletti. Kaynakların verdiği bilgiye göre, işletme ile ilgili denetim süreci başlatıldı.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde bizzat kendisine gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine gelen misafirler için yemek siparişinde bulundu. Siparişlerin gelmesinin ardından fişi inceleyen STK başkanı, fişte düşük KDV’yi görünce Bakan Şimşek’e durumu aktardı. Şimşek de hemen vergi müfettişlerini harekete geçirdi.

Konuyla ilgili Şimşek’in bürokratlara, ‘kayıt dışı ile mücadelenin tavizsiz devam ettiğini, amaçlarının kayıt dışını önleyerek vergide adaleti sağlamak olduğunu söylediği’ belirtildi. Gelen her ihbar üzerine bakanlığın harekete geçtiğini dile getiren Şimşek’in, “Her ihbarda anında harekete geçin” mesajı verdiği öğrenildi.

DÜŞÜK KDV İLE HAKSIZ KAZANÇ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yılın başından itibaren düşük KDV ile ilgili denetim yapıyor. KDV’nin genel oranı yüzde 20. Yeme-içme sektöründe KDV oranı yüzde 10. Temel gıda maddelerindeki KDV oranı ise yüzde 1. Bazı restoranlarda satış belgelerinde yüzde 10 veya yüzde 20 oranında uygulanması gereken KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor. Fişte olması gerekenden daha düşük KDV oranı gösterildiği için devlet gelir kaybına uğruyor. Kaynaklar, yüzde 10 KDV ödenmesi gerekirken yüzde 1 KDV ile hem vergi kaçırıldığını hem de adalet duygusu ile oynandığını vurguladılar.

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YÜZDE 1’LİK ORANA SIKI TAKİP

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özellikle vatandaşların şikayet ve ihbarda bulunduğu restoran işletmeciliğine yönelik yapmış olduğu analiz çalışmaları sonucu toplam KDV matrahı 1 milyon lira  üzerinde olan ve bu matrahın yüzde 50’si yüzde 1 KDV oranına tabi mükelleflere yönelik denetim gerçekleştirdi.

37 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Edinilen bilgiye göre, bu liste kapsamında restoran işletmeciliği faaliyetinde bulunan 6 bin 280 mükellef tespit edildi. Yapılan denetimlerde 37 milyon lira ceza kesildi. Mükelleflerin diğer vergisel işlemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği ve KDV oranlarının uygulamasında suistimalde bulunanlara yönelik analiz çalışmalarının sektör ve kapsam genişletilerek devam edeceği ifade edildi.

 

 

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#Mehmet Şimşek#Vergi#İhbar

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