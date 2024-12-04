Vergi kaçıran işletme bu kez sert kayaya tosladı... Bakan Şimşek ihbarın peşinde

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde bizzat kendisine gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine gelen misafirler için yemek siparişinde bulundu. Siparişlerin gelmesinin ardından fişi inceleyen STK başkanı, fişte düşük KDV’yi görünce Bakan Şimşek’e durumu aktardı. Şimşek de hemen vergi müfettişlerini harekete geçirdi.

Konuyla ilgili Şimşek’in bürokratlara, ‘kayıt dışı ile mücadelenin tavizsiz devam ettiğini, amaçlarının kayıt dışını önleyerek vergide adaleti sağlamak olduğunu söylediği’ belirtildi. Gelen her ihbar üzerine bakanlığın harekete geçtiğini dile getiren Şimşek’in, “Her ihbarda anında harekete geçin” mesajı verdiği öğrenildi.

DÜŞÜK KDV İLE HAKSIZ KAZANÇ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yılın başından itibaren düşük KDV ile ilgili denetim yapıyor. KDV’nin genel oranı yüzde 20. Yeme-içme sektöründe KDV oranı yüzde 10. Temel gıda maddelerindeki KDV oranı ise yüzde 1. Bazı restoranlarda satış belgelerinde yüzde 10 veya yüzde 20 oranında uygulanması gereken KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor. Fişte olması gerekenden daha düşük KDV oranı gösterildiği için devlet gelir kaybına uğruyor. Kaynaklar, yüzde 10 KDV ödenmesi gerekirken yüzde 1 KDV ile hem vergi kaçırıldığını hem de adalet duygusu ile oynandığını vurguladılar.

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YÜZDE 1’LİK ORANA SIKI TAKİP

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özellikle vatandaşların şikayet ve ihbarda bulunduğu restoran işletmeciliğine yönelik yapmış olduğu analiz çalışmaları sonucu toplam KDV matrahı 1 milyon lira üzerinde olan ve bu matrahın yüzde 50’si yüzde 1 KDV oranına tabi mükelleflere yönelik denetim gerçekleştirdi.

37 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Edinilen bilgiye göre, bu liste kapsamında restoran işletmeciliği faaliyetinde bulunan 6 bin 280 mükellef tespit edildi. Yapılan denetimlerde 37 milyon lira ceza kesildi. Mükelleflerin diğer vergisel işlemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği ve KDV oranlarının uygulamasında suistimalde bulunanlara yönelik analiz çalışmalarının sektör ve kapsam genişletilerek devam edeceği ifade edildi.