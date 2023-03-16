  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ve Credit Suisse yardıma muhtaç kaldı
‹ Önceki Haber Konut satış rakamları açıklandı Konut satış rakamları açıklandı

Ve Credit Suisse yardıma muhtaç kaldı

16.03.2023 - 07:04 | Son Güncelleme :
Ve Credit Suisse yardıma muhtaç kaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'de başlayan bankacılık sistemindeki iflaslar, uzun süredir sıkıntılı durumda olan Credit Suisse'i yardıma muhtaç etti.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar İsviçre frangı borç alacak. İsviçre'nin ikinci büyük bankası olan Credit Suisse güven erezyonunun önüne geçmek için İsviçre Merkez Bankası'ndan yardım talep etti.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan alacağı 50 milyar İsviçre frangıyla borçlanıp piyasadan kendi borçlanma kağıtlarını geri alacak.

3 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI TUTARINDA TAHVİLİ GERİ ALACAK

Credit Suisse temin edeceği fonla birlikte 3 milyar İsviçre frangı tutarında ABD doları ve euro cinsinden tahvilini geri almak için çağrıda bulunacak.

15 YIL SONRA BİR İLK

İsviçre Merkez Bankası, 2008 krizinden bu yana Credit Suisse'e en büyük desteği vermiş oldu.

"CREDIT SUISSE'İ GÜÇLENDİRME ADIMI"

Credit Suisse CEO'su Ulrich Koerner "Bu tedbirler stratejik bir dönüşün içinde bulunduğumuz ortamda Credit Suisse'yi güçlendirmek için kararlı adımı kanıtlıyor. Ben ve ekibim, müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde daha basit ve daha odaklı bir bankayı ortaya koymak için hızlı şekilde ilerlemeye kararlıyız" açıklamasını yaptı.

HİSSELER YÜZDE 30 CİVARINDA DÜŞTÜ

Credit Suisse hisseleri yaşanan güven erezyonuyla birlikte değer kaybetti. Bankanın hisseleri yüzde 30 değer kaybetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.122 Değişim: 0,00% Hacim : 76.056 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 5.065 15.03.2023 Yüksek 5.239
Açılış: 5.224
18,9930 Değişim: 0,01%
Düşük 18,8381 16.03.2023 Yüksek 19,0765
Açılış: 18,9916
20,1366 Değişim: 0,25%
Düşük 19,9547 16.03.2023 Yüksek 20,1559
Açılış: 20,0859
1.168,35 Değişim: -0,26%
Düşük 1.162,02 16.03.2023 Yüksek 1.176,73
Açılış: 1.171,39
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.