Vatandaş kasımda bilgisayar ve kozmetiğe koştu

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ticaret Satış Hacim Endeksi, kasım ayında perakende satışlarda yaşanan hareketliliği özellikle bilgisayar, kişisel bakım ve kozmetik satışlarının sağladığını ortaya koydu.

Buna göre, perakende satış hacmi 2024 Kasım’da aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 16.4 arttı. Perakende satışlar ekim ayında ise aylık yüzde 0.5 ile oldukça sınırlı artarken, yıllık bazda yüzde 15 artmıştı. Böylece, kasım ayında yapılan indirim kampanyalarının da etkisiyle satışlar bir önceki aya kıyasla hızlandı. Perakende satışları yukarı çeken sektörlere bakıldığında da öncelikle bilgisayar satışlarının, ikinci olarak da kozmetik ürün satışlarının başı çektiği görüldü. Ekimde aylık yüzde 0.3 artan bilgisayar, bilgisayar donanımları vb. satışlar, kasımda yüzde 5.5 yükseldi.

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Yani bir ayda 5.2 puanlık artış yaşandı. Bilgisayar satışlarında yaşanan bu artışa rağmen elektrikli ev aletlerini de barındıran gruptaki satışların kasım ayında gerilemesi dikkat çekti. Ekimde yüzde 0.6 ile sınırlı da olsa artan elektrikli ev aleti satışları, kasımda yüzde 0.1 azaldı. Bu satışlar yıllık bazda da yüzde 9.8 ile yerinde saydı.

GİYİM VE AYAKKABIDA 8 AYIN EN HIZLI ARTIŞI

Perakende satışları yukarı yönlü ivmelendiren ikinci alan, ‘eczacılık ürünleri, tıbbi ve ortopedik ürünler, kozmetik ve kişisel bakım malzemelerindeki’ satışlar oldu. Ekimde aylık bazda bakıldığında yüzde 1.8 daralan bu satışlar, kasıma gelindiğinde aylık yüzde 2.8 birden arttı ve son 3 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında da ekimde yüzde 10.8 artan bu satışların, kasımda yüzde 15.4 arttığı görüldü.

Bu artışları takip eden diğer sektör ise tekstil, giyim ve ayakkabı oldu. En son 2024 Ağustos’ta yüzde 1’in üzerinde artan, eylül ve ekimde ise üst üste yavaşlayan giyim ve ayakkabı satışları, kasımda yeniden hareketlendi. Bu satışlar kasımda aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 6.7 yükseldi. Giyim ve ayakkabı satışları böylece, son 8 ayın en hızlı yükselişini kaydetmiş oldu.

GIDA YAVAŞLADI

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Kasımda vatandaşın gıda ve içecek harcamalarındaki yavaşlama dikkat çekti. Ekimde aylık yüzde 1 olan gıda tarafındaki artış oranı, kasımda yüzde 0.5’e geriledi. Yıllık bazda bakıldığında, gıdadaki artış yüzde 11 ile yerinde saydı. Fiyatlardaki artışın da etkisiyle son aylarda ya yavaşlayan ya da daralan akaryakıt satışlarında ise son 4 ayın en düşük satış hacmi gerçekleşti.

EN YÜKSEK CİRO ARTIŞI İNŞAATTA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün 2024 Kasım’a ilişkin açıkladığı Ciro Endeksleri verisi, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek ciro artışının inşaat sektöründe yaşandığını ortaya koydu.

Buna göre:

* Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri kapsamında toplam ciro, kasımda aylık yüzde 2.6, yıllık yüzde 42.4 arttı.

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* 2024 Kasım’da yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30.1, ticaret ciro endeksi yüzde 44.6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 53.3 arttı. En yüksek ciro artışı ise yüzde 56 ile inşaat sektöründe yaşandı.

* Toplam cironun aylık bazdaki alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım’da aylık sanayi sektörü ciro endeksinin yüzde 2.3, inşaat ciro endeksinin 0.9, ticaret ciro endeksinin yüzde 3.1 ve hizmet ciro endeksinin de 2.1 arttığı görüldü.