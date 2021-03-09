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Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Selim Arda Ermut atandı

09.03.2021 - 09:29
Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne Selim Arda Ermut atandı | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Selim Arda Ermut atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı. Dönmez’den boşalan makama Selim Arda Ermut atandı. Yapılan atamanın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


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