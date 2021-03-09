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İlker Aycı: THY rakiplerinden pozitif ayrıştı

09.03.2021 - 09:23
İlker Aycı: THY rakiplerinden pozitif ayrıştı | Ekonomi Haberleri

2020’nin son çeyreğinde 3. çeyrek performansını da geçerek, son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet kârı elde ettiklerini ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “THY rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı” diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 bilançosu ve 2021 hedefleri hakkında bilgi verdi. Aycı, havacılık sektörünün pandemi nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak THY’nin rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığını ifade etti. Aycı, “2020 yılının üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı yüzde 55’e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı” dedi.

KARGO BAŞARISI

Sene başı planlanan yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık tasarruf yapıldığını söyleyen Aycı, “Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu  sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY’de  bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı” dedi.

Pandemi döneminde Turkish Cargo’da rekor artış olduğunu söyşeyen Aycı, “Kriz yönetiminin tanımını yeniden yaparak bunu özellikle kargo ile hayata geçirdik. Kargoda ortaya koyduğumuz performansla THY, dünyada en hızlı büyüyen kargo teşkilatı olmayı başardı. Pazar payımızı da yaklaşık yüzde 5’e getirerek dünyada 6’ncı sıraya yükselmeyi başardık. Bu dönemde atıl kalan geniş gövdeli uçaklarımızı kargo taşımasında ilk kullanan taşıyıcılardan biri olmayı başararak 40 bin ton ilaç ve medikal malzemeyi de taşımayı ve insani görevlerimizi de yerine getirmeyi başardık” diye konuştu.

KUR FARKI

İlker Aycı, şöyle devam etti: “THY halka açık bir şirket olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’na tabidir. Bu sebeple uluslararası finansal raporlama standartları UFRS’ye göre bilançosu açıklanmaktadır. Bu standartlara göre hazırlanan raporlama esas alınmaktadır. Bilançomuzun çok büyük bir kısmı döviz girdilerden oluştuğu için bu raporlamada kullanılan para birimi de Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ortaklığımız vergi usul kanununa da tabidir. Raporları vergi usul kanununa göre de hazırlıyoruz.

THY’nin finansal borçlarının çoğunluğu  dolar, euro, Japon Yeni gibi para birimlerinden oluşmaktadır. 2020 yılında 17.4 milyar lira kur farkı zararı meydana gelmiştir. Bu kur farkı zararı yıl sonunda VUK raporlamasında net zarar açıklanmasına neden olmuştur. Uluslararası raporlama sistemine göre hazırlanan raporlamada da aynı şekilde Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması nedeniyle döviz borçlarımızın değerlemesi kaynaklı kur farkı zararı da meydana gelmiştir. VUK ve UFRS’deki kur farkı zararlarının büyük bir bölümü, bilançonun değerlemesinden kaynaklı olup bu anlamda herhangi bir nakit çıkışı doğurmamaktadır.”


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