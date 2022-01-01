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Varlık barışı süresi uzatıldı

01.01.2022 - 11:57
Varlık barışı süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenler için süre 6 ay daha uzatıldı.

Varlık Barışı uygulamasında başvuru süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan uygulamaya göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirebiliyor. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.


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