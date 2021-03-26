‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Sonraki Haber › Bakan Pekcan Kolay İhracat Platformu'nu tanıttı Bakan Pekcan Kolay İhracat Platformu'nu tanıttı

VakıfBank'ta Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor

26.03.2021 - 13:45
VakıfBank'ta Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor | Ekonomi Haberleri

VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam ederken, Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı.

VakıfBank'ın, olağan genel kurul toplantı bugün gerçekleştirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi olurken, Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi.

Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam edecek. Bankanın yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu toplantısı sonrası belli olacak.

Bankanın yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Saydam, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek ve Sadık Yakut olarak belirlendi.

##$HABER_1468940$##

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında bankacılık sektöründe de önemli adımların atılmaya başlandığını belirtti.

Analistler, kamu bankalarının yönetim kurullarında sektör deneyimi olan üyelerin ağırlığının artmasının yeni döneme ilişkin önemli bir gösterge olduğunun da altını çizdi. Geçen yıl sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar liralık katkı sağlayan VakıfBank'ın, 699 milyar lira aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin ikinci bankası konumuna ulaştığını hatırlatan analistler, bu süreçte bankanın genel müdürü Üstünsalih ve yönetiminin önemli başarısı olduğuna dikkati çekti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.382 Değişim: -0,88% Hacim : 22.506 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.359 26.03.2021 Yüksek 1.412
Açılış: 1.409
8,0395 Değişim: 1,26%
Düşük 7,9153 26.03.2021 Yüksek 8,0949
Açılış: 7,9395
9,5029 Değişim: 1,57%
Düşük 9,3140 26.03.2021 Yüksek 9,5500
Açılış: 9,3556
448,27 Değişim: 1,77%
Düşük 439,65 26.03.2021 Yüksek 449,34
Açılış: 440,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.