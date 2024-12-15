Uzmanlar dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor: Sosyal medya ilanlarına dikkat

Haberin Devamı

Emlak ilan sitelerine uygulanan sıkı denetim sonrası yetki belgesiz emlakçılar sosyal medyaya yöneldi. Ticaret Bakanlığı, manipülatif fiyat artışı uygulayan ve yetki belgesiz emlak ticareti yapanlara göz açtırmayınca, bu defa sosyal medyada emlak danışmanlığı yapanların sayısı arttı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Vekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, sosyal medya üzerinden tüketiciyi yanıltan ilanlarda son aylarda artış olduğunu söyledi.

SUİSTİMALE AÇIK ALAN

“Ticaret Bakanlığı emlak ilan siteleri gibi sosyal medya üzerinde de denetim yapıp, gerekli noktalarda erişim engeli getiriyor. Ancak hâlâ sosyal medya tüketici mağduriyeti açısından büyük risk taşıyor” diyen Özelmacıklı, “Mesela sözde bir emlakçı gerçek değeri 2 milyon lira olan arsa için sosyal medya hesabından bir ilan açarak 500 bin lira yazabiliyor. Tüketici bunu cazip fırsat sanıp ön ödeme ile dolandırılabilir. Sonra ilan kaldırılıyor. Aynısı satılık/kiralık konut için de mümkün” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

DÜZENLEME YAPILMALI

Daha kalıcı çözüm için düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Özelmacıklı, “Bugün bir işletmenin ofis ya da ilan sitesi üzerinden ilan vermesi için yetki belgesi olmalı. Sosyal medya hesaplarına da yetki belgesi numarası ekleme şartı getirilebilir. Numara yoksa hesap kapatılır. Bakanlık bir ihbar hattı açarak da bu konuda denetimleri ve yaptırımları daha işler hale getirebilir. Bu konuda talebimizi yetkililere ilettik, bekliyoruz. Ayrıca bu alanda dünya örnekleri de incelenebilir. Mesela Dubai’de sosyal medya ilanlarına bir QR kod eklenerek o ilanın doğruluğu tüketiciye gösteriliyor” dedi.

WHATSAPP GRUBUYLA DOLANDIRICILIK

Özelmacıklı, dolandırıcıların WhatsApp üzerinde de vurgun yapmaya çalıştığı konusunda uyardı: “Tanınan yatırım danışmanlarının fotoğrafları ve isimlerini kullanarak uygun yatırım fırsatı diye para toplamaya çalışıyorlar. Borsada yapılan bu oyun gayrimenkulde de var. Bir arsa var, çok iyi fırsat birlikte alalım teklifi sunuyorlar. Oysa ismini kullandıkları kişilerin bu olaylarla ilgisi yok. Bu tip yöntemlere karşı tüketici çok dikkatli olmalı, araştırmadan sorgulamadan kimseye para yollamamalı.”

Haberin Devamı

YETKİ DOĞRULAMASI KİRALIKLA BAŞLAYACAK

Sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla hayata geçen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) değişikliğe gidildi. 15 Eylül’de başlayan, 1 Ocak’ta zorunlu olacağı açıklanan sistemle vatandaş e-Devlet üzerinden emlakçıya yetki verecekti. Ancak, uygulamanın 1 Ocak itibarıyla ‘sadece kiralık taşınmaz ilanları’ için devreye alınacağı, satılık taşınmaz ilanlarında ise ikinci bir talimata kadar doğrulama olmadan ilan verilebileceği açıkladı. Söz konusu sistemin tüm emlak ilanları için uygulanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özelmacıklı, bugün hâlâ portallarda yanıltıcı ilanlar olduğunu, tüketicinin kandırılmaya, dolandırılmaya devam edildiğini kaydetti.

Haberin Devamı

GÖRMEDEN ÖDEME YAPMAYIN!

İLAN siteleri üzerinden yapılan iyileştirmeler sürerken, diğer tarafta sosyal medya üzerinden emlak pazarlamalarının arttığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, “Bu yolla hem kayıt dışı büyüyor hem de tüketiciyi mağdur edecek ilanlar çoğalıyor” dedi. Akdoğan, sosyal medya üzerinden verilen ilanlar için de tüketicilere önemli uyarılarda bulundu:

”Öncelikle mutlaka söz konusu gayrimenkulü pazarlayan kişinin yetki belgesi olup olmadığını sorun. Belge numarasını alıp taşınmaz ticaret bilgi sistemi üzerinden sorgulayın.

Söz konusu mülkü yerinde görmeden asla kapora yollamayın.

Haberin Devamı

Görmeye gittiğiniz zaman emlakçıdan yetki belgesinin yanında yetkilendirme belgesini de isteyin. Bu belge, söz konusu mülkün sahibinin o emlakçıyı yetkili kıldığını gösterir.

Arsa/tarla alacaksanız, ilgili belediye ve tapu dairesine giderek size verilen bilgileri teyit edin.”