Üreticiden markete fiyat makası açılıyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

“Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı” diyen Bayraktar şu bilgileri verdi: “Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide kuru soğan; fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ıspanak, üreticide kuru kayısı oldu. Bu dönemde markette 36 ürünün 25’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat azalışı oldu. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 72.7’yle limon, yüzde 69.6’yla domates ve yüzde 38.1’le yumurta olarak gerçekleşti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 16.8’le ıspanak oldu. Ispanaktaki düşüşü yüzde 15.6’yla yeşil soğan, yüzde 10.2’yle patlıcan, yüzde 8.1’le Antep fıstığı, yüzde 5.4’le toz şeker ve yüzde 5.3 ile ayçiçek yağı izledi.”

EN ÇOK FARK ELMADA

Temmuzda üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 766.5’le elmada gerçekleştiğini belirten Bayraktar, “Elmadaki fiyat farkını yüzde 325.5 ile marul, yüzde 304.8 ile kuru fasulye, yüzde 274.8 ile maydanoz, yüzde 267.4 ile yeşil mercimek, yüzde 243.8 ile kuru incir ve yüzde 238.6 ile nohut takip etti. Elma 8.7 kat, marul 4.2 kat, kuru fasulye 4 kat, maydanoz 3.8 kat, yeşil mercimek yüzde 3.7, kuru incir ve nohut 3.4 kat ve kuru üzüm 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 17 lira 38 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 8 lira 85 kuruşa, 7 lira 90 kuruş olan kuru fasulye 31 lira 98 kuruşa, 1 lira 7 kuruş olan maydanoz 4 lira 1 kuruşa, 8 lira 20 kuruş olan yeşil mercimek 30 lira 13 kuruşa, 32 lira olan kuru incir 110 lira 1 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 28 lira 44 kuruşa, 14 lira 50 kuruş olan kuru üzüm 43 lira 32 kuruşa markette satıldı” dedi.

ARTAN TALEP BASKISI ARTIŞTA ETKİLİ OLDU

Bayraktar temmuz ayında bazı ürün gruplarında yaşanan artışların sebebini ise şu şekilde aktardı: “Üreticide, kuru soğan ve patates arzının yetersizliği fiyatları yükseltti. Sivri biber, salatalık, domates fiyatlarındaki artış, artan talep baskısı nedeniyle gerçekleşti. Depolardan piyasaya yatak limon arzının devam etmesi ve depo masraflarının artması limonda fiyatların yükselmesine yol açtı. Ispanakta havaların ısınması nedeniyle hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata yansıdı. Yumurtadaki fiyat artışı ise yem fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklandı. Tüketici fiyatlarındaki artışların düşürülmesi için üretici maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerekiyor.”

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