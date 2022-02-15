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Üretici ve tedarikçiye ‘ilave indirim’ çağrısı

15.02.2022 - 09:29
Üretici ve tedarikçiye ‘ilave indirim’ çağrısı | Ekonomi Haberleri

KDV indirimlerinin ardından hem yerel hem de ulusal zincir marketlerde fiyat düşüşleri etiketlere yansıtılırken, sektör temsilcileri yüzde 7 indirime ek olarak üretici ve tedarikçilerden de indirim bekliyor.

Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Ömer Düzgün, “Üretici ve tedarikçilerimizden ricam bu taşın altına onların da ellerini koymaları. Raflarımızdaki ürüne indirim yaptık ama üreticiden tedarikçiden gelecek yeni ürünler indirimli gelmez ise problem başlar. Onlar da yüzde 7-10 indirim yapsınlar. Enerji, lojistik, akaryakıt, işçilik giderleri arttı ama bizim kârlılık oranımız artmadı, herkesten destek bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız enerji fiyatları üzerinde çalışma yapıldığını söyledi, bunun yanısıra işçilik giderleri maliyet getirdi. Özellikle çalışan sigortasında da kendilerinden teşvik bekliyoruz” dedi.

‘GAYRET EDECEĞİZ’

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; BİM, A101, Şok, Migros, Carrefour gibi ulusal zincir marketlerin üye olduğu Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç da, “KDV’lerin düzeltilmesi gereken bölümlerini uzun zamandır devlet yetkilileriyle görüşüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu farklılaştırarak neredeyse gıdanın tamamında KDV indirimine gidildi. Bu karardan hem perakendeciler olarak hem de tüketicilerimiz adına çok memnun olduk. Bu karar aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli yer tutacak. Derneğimizin üyeleri dün itibariyle KDV indirimini fiyatlara yansıttılar. Ayrıca imkânlar dahilinde üyelerimiz, ilave indirimler yapmaya gayret edeceklerini söylüyorlar” diye konuştu.

‘YUMURTANIN KÂR MARJINI DÜŞÜRÜN’

YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon ise, marketlere çağrıda bulunarak şöyle konuştu: “Aylardır maliyetine satmaya çalışan üreticiler olarak marketlerin kâr marjlarından fedakarlık yaparak devletimizin enflasyonla mücadelesine destek vermelerini bekliyoruz. Biz üretici olarak maliyetlerden kaynaklı fiyat artırmamız gerekiyordu; bir yumurtanın maliyeti 1 lira 23 kuruştan 1 lira 80 kuruşa çıktı; yüzde 4 fiyat artışı yapmamız gerekirken KDV indirimine destek için, devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu artışı erteleme kararı aldık. Ama asıl kâr marjı yüksek olan, yumurtayı yüzde 20 ila 25 kârla satan marketlerin indirime destek vermesini bekliyoruz. Onlar yumurtada kâr marjını yüzde 10’a indirsinler; bu yeterli bir orandır çünkü yumurta sürümlü bir mal ve anında paraya çevriliyor.”

KDV BİRİKMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Uzun süredi KDV indirimi konusunda talepleri olduğuna dikkat çeken Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı (SETBİR) İsa Coşkun da, “Kararı memnuniyetle karşıladık. Alınan kararla Hazine, KDV’de bir fedakârlıkta bulundu. KDV indirimi, eğer bir maliyet artışı olmazsa fiyatlara indirim olarak yansıyacaktır. Geldiğimiz noktada indirimler de yapılmaya başladı. Burada marketler, sanayiciler, üreticiler ve çiftçilerden oluşan bir zincir var. Bunun denetlenmesi de gayet doğaldır. Ancak özellikle KDV indirimlerinde üreticilerde ve sanayicilerde KDV birikmesi durumu var. Bir takım giderlerde katma değer birikmesi daha çok oluyor. Artık beklentimiz KDV alacaklarının bir an önce yapılması. Burada ciddi gecikmeler oluyor bu da şirketleri nakit akışı açısından zorluyor. Atılan adım son derece yerinde ancak bu da atlanmamalı” dedi.


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