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Ünlü Yatırım Holding'den yatırım bankası kurmak başvuru

21.09.2021 - 09:31
Ünlü Yatırım Holding'den yatırım bankası kurmak başvuru | Ekonomi Haberleri

Ünlü Yatırım Holding yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu.

Ünlü Yatırım Holding 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu. Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

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Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, Haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.


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