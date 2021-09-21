Enka İnşaat'tan 184 milyon sterlinlik imza | Ekonomi Haberleri

Enka İnşaat, İngiltere'de nükleer santral inşaat işleri için 184 milyon sterlin büyüklüğünde sözleşme imzaladı.

Enka İnşaat İngiltere'de yapımı devam eden nükleer santral inşaatı kapsamında borulama işlerinin yapımı için 184 milyon sterlin büyüklüğünde sözleşme imzaladı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Şirket, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre türbin adalarındaki borulama işlerini kapsayan projenin inşaatını 56 ayda tamamlayacak.

Etiketler