Ünlü Hint iş adamı Ratan Tata 86 yaşında hayatını kaybetti

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Tata yönetiminde şirket, yazılımdan spor arabalara kadar uzanan bir portföye sahip, kapsamlı bir uluslararası girişime dönüştü.

AFP'Nin haberine göre şirket CEO'su Natarajan Chandrasekaran yaptığı açıklamada, "Sadece Tata Grubu'nu değil, aynı zamanda ülkemizin yapısını da şekillendiren ölçülemez katkılarda bulunan, gerçekten sıra dışı bir lider olan Sayın Ratan Naval Tata'ya derin bir kayıp duygusuyla veda ediyoruz." dedi.

Hindistan ve ötesinden kısa sürede saygı duruşunda bulunuldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Tata'yı "vizyon sahibi bir iş lideri, şefkatli bir ruha sahip ve sıra dışı bir insan" olarak nitelendirdi.

X'te yaptığı paylaşımda Modi, Tata'nın vefatından dolayı "son derece üzgün" olduğunu belirterek, Tata'nın arkadaşlarına ve ailesine başsağlığı diledi.

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Hindistan doğumlu Google CEO'su Sundar Pichai, Tata'yı övdü ve iş imparatorunun Hindistan'ı daha iyi bir yer haline getirmeyi çok önemsediğini sözlerine ekledi.

1937 yılında Bombay'da (şimdiki adıyla Mumbai) doğan Tata, aslında mimar olmayı planlıyordu.

1991 yılında Hindistan'ın o yıl başlattığı radikal serbest piyasa reformlarını sayesinde aile imparatorluğunu devraldı.

Tata'nın 21 yıllık liderliğinde, tuzdan çeliğe kadar her sektörde büyüyen şirket, Jaguar ve Land Rover gibi İngiliz lüks otomobil markalarını da bünyesine kattı.