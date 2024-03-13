Ülker'den SPK'ya başvuru | Ekonomi Haberleri

Ülker, 550 milyon dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) başvurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesinde verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek toplamda 550.000.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında 12 Mart 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesini onayını müteakiben ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak ihraca ilişkin nihai tutar, vade ve faiz belirlenerek ihraca ilişkin nihai karar verilecektir. Bahsi geçen ihraç limiti başvurusu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarından elde edilen gelirin, 2020 yılında ihraç edilen ve Ekim 2025 vadeli Eurobond'ların refinansmanında kullanılması planlanmaktadır."

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