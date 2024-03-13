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Türkiye'ye yabancı yatırım girişi artıyor

13.03.2024 - 09:18 | Son Güncelleme :
Türkiye'ye yabancı yatırım girişi artıyor | Ekonomi Haberleri

Ocak ayında Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım gerçekleşti. Yatırım miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), 2024 yılının Ocak ayında Türkiye’ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini açıkladı. Ocak ayı UDY'sinde, bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla, yüzde 20’lik bir artış kaydedildi. 2002 yılından bu yana Türkiye’ye gerçekleşen kümülatif UDY girişleri 264 milyar doları aştı.

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Toplam UDY girişi içerisinde, yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 415 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolar değerinde giriş kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 6 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 910 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YATIRIM ABD'DEN 

2024 yılın Ocak ayı içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 399 milyon dolarlık bir hacme sahip olup sektörel kompozisyonda 167 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişiyle, madencilik ve taş ocakçılığı, toplam yatırım sermayesi girişlerinin %42’sine ev sahipliği yaptı. Toptan ve perakende ticaret, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergilemeye devam ederek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin %15’ini çekti.

Ocak 2024’te yatırımda %44’lük payı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öne çıktı. ABD’yi %17 ile Almanya ve %12 ile Birleşik Krallık (BK) izledi.


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