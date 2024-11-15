×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Ücretli çalışan sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#TÜİK#Ücretli Çalışan#Sayı
Ücretli çalışan sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 10:02

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,7 arttı.

Haberin Devamı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi iken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,0 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,4 arttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜİK#Ücretli Çalışan#Sayı

BAKMADAN GEÇME!