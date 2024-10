TV yıldızı ünlü milyarder Mark Cuban: Bir zamanlar arkadaşlarımı dolandırıyordum

Haberin Devamı

Yaklaşık 8 milyar dolara yakın serveti bulunan ABD'li iş insanı Mark Cuban, katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulundu. Fortune'da yer alan habere göre Cuban, 80'li yılların başında Indiana Üniversitesi'nde okurken ponzi sistemi kurup yurt arkadaşlarının paralarını aldığını ve okul ücretlerini bu şekilde ödediğini itiraf etti.

"Bu resmen bir dolandırıcılıktı" diyen Cuban, her şeyin bir arkadaşından 100 dolar istemesiyle başladığını anlatırken, sisteme dahil olmak için insanların 50 dolar ödediğini, yurdun her odası için belirli listeler oluşturduğunu ve her odadan bir kişiye odadakileri sisteme dahil etmesi için para gönderdiğini açıkladı. Cuban "neyse ki daha sonra arkadaşlarıma paralarını geri ödedim" dedi.

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

Ponzi sistemi yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Sisteme katılım bitince ortada üretim olmadığı için son katılımcılara paraları ödenemiyor ve sistem çöküyor. Ülkemizde yaşanan ve binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank olayı, ponzi sistemine bir örnek.

MİLYARDERLİĞE UZANAN YOL

66 yaşındaki Mark Cuban ise üniversite sonrası uzun yıllar yazılımcı olarak çalıştığı Dallas kentinde, kurduğu ilk şirketi 1990 yılında 6 milyon dolara satarak milyarderlik yolunda ilk adımları attı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla kurduğu internet radyo şirketi broadcast.com'u Yahoo'ya satarak ilk kez milyarder oldu. NBA takımlarından Dallas Maverics'in hisselerini 2000 yılında alan Cuban, 2023'te bu takımdaki çoğunluk hisselerini 3,5 milyar dolara sattı. Cuban ayrıca uzun yıllar yatırımcıların ufak şirketleri satın alarak büyüttüğü hikayeleri anlatan TV dizisi Shark Tank'ta da rol aldı.