TÜSİAD: Para politikasının işleyişinden ödün verilmemeli

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“Enflasyonu düşürmenin ilk aşamasında ilerleme sağladığımızı görüyoruz. Ancak şimdi daha zorlu bir süreç başlıyor” diyen Turan, “Dezenflasyon süreci 2025’te de devam edecek, ancak hedeflenen seviyelere ulaşabilmemiz için bütüncül bir bakış açısıyla hareket ederek para politikasını daha uyumlu bir mali politika ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor” dedi. Bunun için enflasyonla mücadele konusunda sağlanan toplumsal mutabakatı bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Turan, “Para politikasının doğru işleyişinden ödün verilmemeli, enerji ve tarım-gıda gibi sektörlerde ihtiyaç olan reformlar yapılmalı” diye konuştu.