TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu hedefleri anlattı... ‘Meksika dalgası’na karşı İHA önerisi

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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayisi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin artık bir zamanlar kendisine satış yapmayan ülkelerin de önünde yer aldığını belirterek global hedeflerini açıkladı. Bu yıl ihracatta yüzde 50 büyüme hedefi koyduklarını söyleyen Demiroğlu, Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklandıklarının altını çizdi.

Antalya’da düzenlenen “Savunma ve Havacılık Sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı” kapsamında bir grup gazeteyle bir araya gelen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şunları söyledi:

HEDEF AYLIK 1 MİLYAR DOLAR

“Bu yıl ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Aylık 1 milyar dolara ulaşma planımız var. Ancak, üretim tarafında dünya genelinde yaşanan sıkıntılar bizim için de geçerli. Örneğin, Airbus 1000 uçak hedeflerken 650’de kaldı. Boeing tarafında yaşanan sorunlar da bizi etkiledi. Buna rağmen, Türkiye olarak iyi bir performans sergiledik. Hedefimiz bu yıl ihracatımızı yüzde 50 artırmak.

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ABD’YE İHA TEKLİFİ

İhracat hedeflerimizi belirlerken herhangi bir bölge sınırlaması koymuyoruz. Amerika dahil her pazara açılma niyetindeyiz. Örneğin, Meksika sınırını koruma amacıyla ABD’ye AKSUNGUR İHA’yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir. Bunun dışında, daha önce Türkiye’ye ürün satmayan firmaların şimdi bizimle çalışmak istediğini görüyoruz. Örneğin, bize kamera satmayan bir firma, şimdi tekrar işbirliği teklif ediyor. Ancak artık ASELSAN kendi kameralarını üretiyor ve önceliğimiz yerli ürünler. Bu, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gösteriyor. Savunma sanayisi ihracatında Türkiye’nin en büyük avantajı, sadece ürün satışının ötesinde ülkelerin kendi sistemlerini geliştirmelerine de yardımcı olmamız. Örneğin, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yalnızca ürün satmakla kalmayıp bakım, onarım ve eğitim desteği de sunuyoruz. Bu, Türkiye’yi tercih edilen bir ortak haline getiriyor.

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NATO İNANMAKTA ZORLANIYOR

Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemesini yakından takip ettiğini biliyoruz. Türkiye’nin her şeyi kendi üretmesi gerekmez ancak, kritik teknolojilere hâkim olup entegre edebilme yeteneği çok önemli. NATO yetkilileri ve farklı ülkelerin savunma bakanları tesislerimizi ziyaret ettiğinde gördüklerine inanmakta zorlanıyorlar. Türkiye’nin bu alanda ne kadar ileriye gittiğini anladıklarında ise bizimle işbirliği yapmanın yollarını arıyorlar. Savunma sanayisinde dünya genelinde değişen dengeler içinde Türkiye’nin konumu giderek güçleniyor. Önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz.”

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BİR GÜN KAPIMIZI ÇALACAKLAR

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, “Özellikle Avrupa pazarına açılmayı önemsiyoruz. Şahsi hedefim Almanya’ya ATAK helikopteri satmak. Şu anda Almanya bu konularda bizimle resmi bir görüşme yapmıyor. Ancak Almanya’nın savunma sanayisi istenilen durumda değil ve hızlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bir gün bizim kapımızı çalacaklarını düşünüyorum ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorum” dedi.