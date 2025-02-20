TÜRSAB kurdan yakındı

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Kongrede gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜRSAB (Türkiye Seyehat Acentaları Birliği) Başkanı Firuz Bağlıkaya, döviz kurunun düşük olmasının turizm sektörünü zorladığını belirterek, “Dolarla veya Euro ile satış yapıp maliyetlerin TL olması turizmci açısından iyi bir şey değil. Nisan, mayıs aylarında Euro 40 lirayı bulursa sektör biraz rahatlar” diye konuştu.

Türkiye’nin turizmde rekabet ettiği ülkelerin üzerinde bir fiyat belirlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Bağlıkaya, eleştirileri şöyle yanıtladı: “Fiyatı biz belirliyormuşuz gibi bir algı var, fiyatı yükseltmek bizim elimizde mi? Kim fiyatı yükseltmek istemez, bir şey üretiyorsun bunu 10 liraya satacağına 20 liraya satmayı kim istemez. Herkes ister ama öyle bir anlatıyorlar ki, oteller çok ucuza satıyor yani satabiliyor da mı satmıyor. Ama rekabet ettiğin ülkelerin fiyatı var, bir de senin ülkenin bir fiyat aralığı var ve biraz üzerine çıkınca tercihler başka ülkelerle değişiyor. Çok yüksek fiyatlara satan üst segment otellerin dışında turizmcilerin 2024’ü çok güle oynaya geçirdiğini düşünmüyorum. Orta segmentteki oteller maliyetlerle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ama herkes bir süreçten geçildiğinin farkında ve ülke menfaatine mümkün olduğu kadar katkıda bulunuyor. 2024, her şeye rağmen yükselen bir şekilde geçti. 2025 de rekorlarla bitecek bir yıl olacak” dedi.

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ACENTAYLA SEYAHAT ETMEK İSTEMİYORLAR

İç turizmde teşvik çıkması gerektiğini de belirten Bağlıkaya, sektörde dolandırma korkusundan dolayı insanların acentayla seyahat etmek istemediğini belirtti. Bağlıkaya, “İnsanlar seyahat acentasından alışveriş yapmaktan çekiniyor. Direk oteli arıyor. Düzenleme gerekiyor. Biz para topluyoruz, regülasyon yok. Bugüne kadar iflas edip başına bir şey geleni görmedim. İflas edip başka isimle tekrar şirket kuruyorlar. Bunların denetlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

YANGIN ERKEN REZERVASYONU ETKİLEDİ

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Erken rezervasyonda yurtdışı tarafında bir sorun olmadığını belirten Bağlıkaya, Kartalkaya yangını sonrasında oluşan piyasaya dikkat çekerek şunları söyledi: “Yangın felaketinden dolayı çok propaganda yaptılar, ‘Otellerde güvenlik sorunu var’ dediler ama çok etkisi olmuş gibi gözükmüyor. İç turizmde daha çok etkisi oldu. Seyahatlerde iptaller çok oldu. Bu durum erken rezervasyonu da doğal olarak etkiliyor. Burada kontrolü acenta yapmalı. Örneğin, İngiliz tur operatörü gelip otelin her şeyine karışıyor. Çünkü yolcuyu alıp o otele götürdüğünde bir şey olursa kendi başının yanacağını biliyor. Biz de öyle bir düzenleme yok, seyahat acentasının bir sorumluluğu yok.”