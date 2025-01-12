TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı’dan 70 milyon turist için yol haritası... Üç kıtada İngiliz formülü

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2024’te 61 milyon turist ve 60 milyon dolar gelir ile rekor kıran turizm sektörü, 2025 için kolları sıvadı. Hem dış hem de iç pazardaki erken rezervasyon hareketinden memnun olan sektör temsilcileri, uzun vadeli stratejik hedef olarak belirlenen 70 milyonluk turist hedefine kitlendi. Bunun için Amerika, Asya ve Avrupa’da belirlenmiş ‘kaynak pazar’ niteliği olan ülkelere yoğunlaşıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, hedefe ulaşmak için yol haritasını Hürriyet’e anlattı.

YÜZDE 10 ARTIŞ

2024 turizm sezonunu tarihi rekorlarla tamamladıklarını söyleyen TÜROFED Başkanı Yağcı, “Türkiye turizm tarihinde ilkleri yaşadık. Zaten biz Türkiye’nin turizmdeki potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu hep söyledik. Bu rakamları daha da ileri götürebilecek altyapımızın ve potansiyelimizin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Mevcut şartlar altında Türkiye, 2025 yılında turist sayısını en az yüzde 5-10 artıracak. Erken rezervasyon satışlarında bu sinyalleri şimdiden almaya başladık” diye konuştu.

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Uzun vadeli planlamada Türkiye’nin 70-80 milyon turiste ulaşabilecek potansiyeli olduğunu her platformda dile getirdiklerini kaydeden Erkan Yağcı, özetle şunları söyledi:

İNGİLTERE İÇİN ‘HAYAL’ DEDİLER

“Bu hedefe ulaşmanın yolu yeni pazarlar bulmak ve geliştirmek. Biz bu formülü İngiltere’de çok başarılı şekilde uyguladık. Hatırlayın, Antalya’ya 300 bin - 500 bin İngiliz geliyordu. Biz milyonları dile getirdiğimizde, ‘Hayal görüyorsunuz’ diyen bir kesim oldu. Ancak hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hem de turizm profesyonellerinin gayreti ve doğru stratejisiyle bu sayı 1.5 milyona ulaştı. Yetinmedik, çalışmaya devam ettik. Bugün ülkemize gelen İngiliz turist sayısı 4.5 milyon. 2025’te İngiliz pazarı daha da büyüyebilir. Bu başarının arkasında çok kapsamlı bir çalışma var. Tanıtım, planlama var. Şimdi aynı sistemi kaynak pazar niteliği olan başka ülkelerde deneyeceğiz.

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ÇİN YENİDEN SAHNEDE

Mesela Fransa, Kuzey Amerika pazarları son derece önemli. TGA bu noktalarda çok ciddi tanıtım çalışmaları yapıyor. Amerika’dan Avrupa’ya çok ciddi bir turist akışı var. O turist akışının bir kısmını Türkiye’ye yöneltmek mümkün. Çin, pandemi ile birlikte turizm sahnesinden çekilmişti. 2025’te yeniden turizm arenasına giriyor. Çin’in Avrupa hareketini Türkiye’ye çekebiliriz. İngiltere’de yakaladığımız başarıyı buralarda neden yakalamayalım? TGA’nın kurulması bu hedeflerimizi güçlendiriyor. Bugün CNN’e girin günde 3-4 kere Türkiye reklamı var. Bunlar çok önemli çalışmalar.

SAVAŞLAR BİTERSE TÜRKİYE SIÇRAR

Zor bir coğrafyada turizm yapıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sadece Antalya’nın 2-2.5 milyonluk bir kaybı var. Bu savaş yaşanmasa Antalya 18.5 milyon turist bandını çok rahat geçecekti. Bölgemizdeki savaşlar, gerilimler bugün son bulsa her şey hızla düzelir. Böyle bir ortamda Türkiye turizmde yeni bir sıçrama yapar. Çünkü turizm barış ortamında olur.”

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İNGİLTERE’DE NELER YAPILDI

1- İngiliz formülünün en büyük başarısı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulmasıyla başladı.

2- TGA kapsamında kaynak pazar olabilecek nitelikteki ülkeler tek tek belirlendi ve tanıtım stratejileri ülke hatta kent bazlı oluşturulmaya başlandı.

3- Hedef seçilen ülkenin ilgisine göre tanıtım faaliyetleri yürütüldü.

4- Hedef seçilen pazara hâkim tur operatörleri ile operasyonlar düzenlendi, tatile çıkma alışkanlıkları incelendi ve tanıtım, indirim kampanyaları bu kriterlere uygun olarak yapıldı.

5- İngiltere pazarında elde edilen başarı sonrası Fransa, Çin, İtalya ve ABD’de de benzer çalışmalar başlatıldı. Şu an Çin’de Kapadokya (Balon turizmi), Fransa ve İtalya’da ise Akdeniz turizmine yönelik reklam kampanyaları yürütülüyor.