‹ Önceki Haber Bakan Varank 'dev' yatırımlarda incelemelerde bulundu Bakan Varank 'dev' yatırımlarda incelemelerde bulundu Sonraki Haber › Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri azaldı Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri azaldı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

18.01.2021 - 11:35
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin geçen yılın kasım sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 228,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 614,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,7 azalışla 228,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,6 artışla 614,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Kasım 2020'de eksi 385,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 345,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 21,8 azalışla 82,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 düşüşle 90,7 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 6,9 azalışla 44,2 milyar dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,5 artışla 197,1 milyar dolara yükseldi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 110 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, geçen yılın kasım ayında 2019 yıl sonuna göre yüzde 17 azalarak 110 milyar dolara indi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24,4 azalışla 24,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 59,8 düşüşle 6,2 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3 azalarak 47,7 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 1,4 artarak 307,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 5,4 azalarak 32,6 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 8,8 artarak 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 azalarak 63 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,2 düşüşle 95,2 milyar dolara indi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 2,12% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4805 Değişim: 0,29%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0354 Değişim: 0,26%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
441,91 Değişim: 0,94%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.