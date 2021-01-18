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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri azaldı

18.01.2021 - 11:45
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri azaldı | Ekonomi Haberleri

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'nin ocak-kasım döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 41,8 azalarak 22 milyar dolara geriledi.

 

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi geçen yılın 11 aylık döneminde yıllık bazda yüzde 10,5 azalarak 178,4 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri ise yüzde 41,8 azalışla 22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı Kasım 2020'de bir önceki aya kıyasla yüzde 7 artarak 155 dolara yükseldi. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

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Gazprom'un net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre ülkenin boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi konumunda bulunuyor.


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