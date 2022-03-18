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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyon açığı yükseldi

18.03.2022 - 10:26
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyon açığı yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin net UYP açığı, 2021 yıl sonunda 230 milyar dolar iken 2022 Ocak sonunda 238,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,2 oranında azalışla 286,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,3 oranında artışla 524,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2021 yıl sonunda 230 milyar dolar iken 2022 Ocak sonunda 238,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında azalışla 109,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında azalışla 117,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 oranında azalışla 50,6 milyar dolar oldu.

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Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında azalışla 120,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında azalışla 95,0 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artışla 18,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3,0 oranında azalışla 3,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,8 azalışla 44,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında artarak 308,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 35,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7,7 oranında artarak 10,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında azalarak 96,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


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