Türkiye'nin Avrupa ile ticaretinde yeni faz

Haberin Devamı

Türkiye, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyeleriyle Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna'nın taraf olduğu "Ortak Transit Rejimi"nde yarından itibaren "Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi"nin (NCTS) güncel versiyonunu kullanmaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ortak ve ulusal transit rejimlerinde kullanılan NCTS'ye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı tebliğde, kara, hava ve deniz yoluyla yapılan taşımalarda kullanılacak sembollerden beyanlara, tutulacak kayıtlardan "TR" sembolünün kullanımına kadar uygulamalar aktarıldı.

Buna göre, Türkiye'nin 1 Aralık 2012'de taraf olduğu "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin (Ortak Transit Sözleşmesi) diğer akit tarafları arasında Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna yer alıyor.

Haberin Devamı

Bu ülkeler, "Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme" hükümleri çerçevesindeki taşımalarda NCTS kullanıyor.

NCTS ise Türkiye'nin ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminatla taşınabilmesine imkan sağlıyor.

TÜRKİYE YARIN YENİ FAZA GEÇİŞ YAPACAK

Türkiye de yarından itibaren bu sistemin 5'inci aşaması olan NCTS Faz-5'e geçiş yapacak.

Halihazırda kullanılan NCTS Faz-4'ün yerini alacak yeni sistemle çeşitli konularda iyileştirmeler sağlanmış olacak.

Yeni güncelleme uluslararası ticareti destekleyen, verimli ve güvenilir bir transit sistemi oluşturmayı hedefliyor.