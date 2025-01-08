Türkiye'den iki restoran devi çekiliyor mu? Pizza Hut ve KFC'nin anlaşmaları iptal edildi

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Türkiye'de faaliyet gösteren 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranının franchise sözleşmeleri standartların karşılanmaması nedeniyle feshedildi. Yum! Brands'ın web sitesinden yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranları fesihten etkilenecek.

İş Holding'in İş Gıda şirketi tarafından işletilen KFC ve Pizza Hut restoranları için Yum! Brands Finans ve Franchising Sorumlusu Chris Turner "Yum! Brands, fesih öncesinde, yardım sağlamak ve temel sorunları çözmek için aylarca İş Gıda ile çalıştı, ancak İş Gıda nihayetinde standartlarımıza uymayı ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine uymayı başaramadı" dedi.

537 RESTORAN ETKİLENECEK

Fesih nedeniyle Türkiye genelinde toplamda 537 restoran etkilenecek. Restoranların geçici olarak kapanması bekleniyor. Yeni bir iş ortağı bulunana kadar restoranlar faaliyetlerine ara verebilir.

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HUKUKİ SÜREÇ DE İŞLEYECEK

Yum! Brands, feshedilen franchise sözleşmeleri uyarınca ayrıca hukuki işlem başlatıyor.

ALMANYA'DA DA TÜRK ŞİRKET İŞLETİYORDU

İş Holding son iki yıldır KFC ve Pizza Hut için Almanya'da Yum! Brands'ın ana franchise sahibi olarak görev yapıyordu. Aralık 2024'te Yum! Brands, Alman işletmesinin ana franchise haklarını başarıyla yeniden satın aldı ve o pazarın yönetimini devraldı.

"TEKRAR HİZMET VERMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Turner "Markalarımızı korumak, franchisor olarak rolümüzün temelini oluşturuyor ve markalarımızın müşterilerimizin beklediği ve sevdiği tutarlı kalitede yemek deneyimleri sunması için operasyonel standartlarımıza uyumu sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağız. Yum! ve markaları, gelecekte Türkiye pazarındaki müşterilerimize tekrar hizmet vermeyi dört gözle bekliyor." dedi.