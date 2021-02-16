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Türkiye'den 18 ülkeye 1,8 milyon dolarlık bal satıldı

16.02.2021 - 12:05
Türkiye'den 18 ülkeye 1,8 milyon dolarlık bal satıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den yılın ilk ayında 1 milyon 864 bin 750 dolarlık bal ihraç edildi.

 

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta 18 ülkeye 465 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 1 milyon 864 bin 750 dolar gelir sağlandı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 771 bin 390, ABD'ye 551 bin 409 ve Kuveyt'e 120 bin 541 dolarlık bal satıldı.

Doğu Karadeniz'den de ocakta Almanya, Birleşik Krallık ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne toplam 216 bin 422 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgedeki bal ihracatı, 134 bin 115 dolar kazanç sağlanan Ocak 2020'ye göre yüzde 61 arttı.

"BAL İHRACATI KOVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE DE DEVAM ETTİ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balı ihracatının geçen yılı güzel rakamlarla kapattığını söyledi.

Bal ihracatının Kovid-19 salgın döneminde de devam ettiğini belirten Kalyoncu, "Kovid-19 salgını nedeniyle tüm ülkelerde özellikle doğal ürün tüketim eğiliminin yol açtığı talep artışına bağlı olarak önümüzdeki dönemde bal ihracatında önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz." dedi.

Ürünlerin albenili ambalajlarda, markalı ürün olarak ve bal türlerine göre ayrıştırılarak ihraç edilmesi gerektiğini ifade eden Kalyoncu, ülke ve marka imajının ön planda tutulacağı ürünlerin oluşturulmasının, üreticinin daha yüksek katma değer elde etmesine katkı sağlayacağını kaydetti.


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