  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 'Türkiye'de kurulacak gaz merkezi Avrupa'nın çıkarına'
‹ Önceki Haber Dış ticaret verileri açıklandı Dış ticaret verileri açıklandı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'Türkiye'de kurulacak gaz merkezi Avrupa'nın çıkarına'

27.10.2022 - 14:51 | Son Güncelleme :
'Türkiye'de kurulacak gaz merkezi Avrupa'nın çıkarına' | Ekonomi Haberleri

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına olduğunu söyledi.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan'ın Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz dağıtım merkezine yönelik yaklaşımı sorulan Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra herkesin çıkarına olduğunu belirtti. Zubkov, "Bu Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Avrupa, tüm taraflar için faydalı. Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak. Türkiye'nin böyle bir dağıtım merkezi kurulmasını kabul etmesi güzel" ifadelerini kullandı. Zubkov ayrıca Rusya ve Azerbaycan'ın doğal gaz alışverişi konusunda iş birliği yaptığının ve bu konuda müttefik olduğunun altını çizdi.

##$HABER_1475095$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.935 Değişim: -1,05% Hacim : 67.262 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.906 27.10.2022 Yüksek 3.990
Açılış: 3.978
18,5964 Değişim: -0,06%
Düşük 18,5577 27.10.2022 Yüksek 18,6540
Açılış: 18,6079
18,5573 Değişim: -1,14%
Düşük 18,5296 27.10.2022 Yüksek 18,8400
Açılış: 18,7704
993,65 Değişim: -0,18%
Düşük 990,10 27.10.2022 Yüksek 1.000,80
Açılış: 995,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.