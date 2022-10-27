Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası faizleri artırarak, beklentiler dahilinde 75 baz puan yukarı çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka ekonomistlerin beklentileri dahilinde faizi 75 baz puan artırdı. Banka böylelikle, ana refinansman oranını yüzde 2, marjinal borç verme imkanını yüzde 2,25 ve mevduat faizini yüzde 1,50 seviyesine yükseltti.

1998 yılında kurulan Avrupa Merkez Bankası, eylül ayında tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

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Haftaya gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, piyasalar açısından çok daha kritik olacak. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kasım ayı toplantısı 1-2 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’den de 75 baz puanlık artırım bekleniyor.

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