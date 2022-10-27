  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ‘Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz’
‹ Önceki Haber Avrupa otomotiv pazarı yüzde 6,2 arttı Avrupa otomotiv pazarı yüzde 6,2 arttı Sonraki Haber › KKM'de şirketler için yenilik KKM'de şirketler için yenilik

‘Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz’

27.10.2022 - 09:17 | Son Güncelleme :
‘Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz’ | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan’da temaslarını sürdürürken, “Ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık. Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti. Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzeni Oluşturmak’ temasıyla düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye Ekonomi Modeli ve bu çerçevede Türkiye’nin sahip olduğu güçlü yatırım potansiyelini anlattı. Küresel düzeyde borçlanma faizlerinde oluşan artışın, ülkelerin kamu borcunun finansmanını zorlaştırdığına dikkat çeken Nebati, sıkılaşan finansal koşullar, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı ve enerji arzında yaşanan sıkıntılara değinerek küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekti. Güçlü ve dengeli büyümeyi sürdürürken, diğer taraftan da küresel gıda krizi ve enerji güvenliği hususlarında kilit rol oynadıklarını söyleyen Nebati, tahıl koridoru anlaşması ile küresel gıda krizine çözüm üreten Türkiye’nin, Rusya ile Avrupa arasında enerji güvenliğini sağlayabilecek kilit ülkelerden biri olduğunu belirtti.

MALİYE BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Farklı ülkelerden birçok katılımcının yer aldığı konferans, çok sayıda yatırımcı ve fon yöneticisinin yanısıra ilgili bakanların katılımıyla gerçekleşti. Konferans kapsamında, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan ve Ticaret Bakanı Majid bin Abdullah Al Qasabi ile görüşen Nebati, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek son dönemde ivmelenen ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir kılabilmek için atılacak adımları kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini söyledi. Public Investment Fund, S&P, MADR, Saudi Global Ports Co, PSA Group, SAPTCO, Standard Chartered, Franklin Templeton gibi dünyanın bilinen kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile de bir araya gelen Bakan Nebati, Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği olumlu gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğu fırsatları dile getirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.935 Değişim: -1,05% Hacim : 67.262 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.906 27.10.2022 Yüksek 3.990
Açılış: 3.978
18,5964 Değişim: -0,06%
Düşük 18,5577 27.10.2022 Yüksek 18,6540
Açılış: 18,6079
18,5573 Değişim: -1,14%
Düşük 18,5296 27.10.2022 Yüksek 18,8400
Açılış: 18,7704
993,65 Değişim: -0,18%
Düşük 990,10 27.10.2022 Yüksek 1.000,80
Açılış: 995,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.