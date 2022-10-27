‘Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz’ | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan’da temaslarını sürdürürken, “Ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık. Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti. Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzeni Oluşturmak’ temasıyla düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye Ekonomi Modeli ve bu çerçevede Türkiye’nin sahip olduğu güçlü yatırım potansiyelini anlattı. Küresel düzeyde borçlanma faizlerinde oluşan artışın, ülkelerin kamu borcunun finansmanını zorlaştırdığına dikkat çeken Nebati, sıkılaşan finansal koşullar, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı ve enerji arzında yaşanan sıkıntılara değinerek küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekti. Güçlü ve dengeli büyümeyi sürdürürken, diğer taraftan da küresel gıda krizi ve enerji güvenliği hususlarında kilit rol oynadıklarını söyleyen Nebati, tahıl koridoru anlaşması ile küresel gıda krizine çözüm üreten Türkiye’nin, Rusya ile Avrupa arasında enerji güvenliğini sağlayabilecek kilit ülkelerden biri olduğunu belirtti.

MALİYE BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Farklı ülkelerden birçok katılımcının yer aldığı konferans, çok sayıda yatırımcı ve fon yöneticisinin yanısıra ilgili bakanların katılımıyla gerçekleşti. Konferans kapsamında, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan ve Ticaret Bakanı Majid bin Abdullah Al Qasabi ile görüşen Nebati, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek son dönemde ivmelenen ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir kılabilmek için atılacak adımları kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini söyledi. Public Investment Fund, S&P, MADR, Saudi Global Ports Co, PSA Group, SAPTCO, Standard Chartered, Franklin Templeton gibi dünyanın bilinen kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile de bir araya gelen Bakan Nebati, Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği olumlu gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğu fırsatları dile getirdi.

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