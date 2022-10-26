Avrupa otomotiv pazarı yüzde 6,2 arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artış gösterdi.

Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı ve 1 milyon 229 bin 376 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1 milyon 157 bin 868 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Eylül ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, otomotiv pazarı 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artış, otomobil pazarı yüzde 7,9 artış, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,5 azalış gösterdi.

Otomobil pazarı 2022 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı ve toplam 1 milyon 49 bin 926 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında Avrupa otomobil pazarı 972 bin 843 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayında yüzde 6,5 azalış gösterdi ve 145 bin 792 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında 155 bin 849 adet satış gerçekleşmişti.

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AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, otomobil pazarı yüzde 9,7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,9 azalış gösterdi. Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 11 azaldı ve 9 milyon 753 bin 764 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 10 milyon 960 bin 199 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Ocak-Eylül döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 9,7 azaldı ve toplam 8 milyon 271 bin 115 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 9 milyon 162 bin 177 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 20,9 azaldı ve 1 milyon 198 bin 539 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 1 milyon 515 bin 912 adet satış gerçekleşmişti.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye geçen yıla göre yüzde 5,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 8,2 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 1,7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. ülke olarak yer aldı.

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