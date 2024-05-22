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Türkiye Togg ile otomotiv devlerini solladı... Yerli ve milli gurur Fransız basınında

22.05.2024 - 11:24 | Son Güncelleme :
Türkiye Togg ile otomotiv devlerini solladı... Yerli ve milli gurur Fransız basınında | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile hızla gelişen Türk otomotiv sanayi, Fransız ulusal haber ajansı AFP'nin de dikkatini çekti. Haber ajansı Türkiye'nin elektrikli otomobil pazar büyüklüğünün Togg satışlarıyla şimdiden otomotiv devi ülkeleri İtalya ve İspanya'yı solladığını ifade etti. Ayrıca Togg'un ilk senesinde Tesla'dan daha fazla üretim yaptığı da belirtildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Fransa'nın dünyaca ünlü haber ajansı AFP, Togg'u ve hızla büyüyen Türk otomotiv sanayini yazarken Fransız basını da bu habere geniş yer ayırdı. Gemlik'teki Togg üretim tesislerinden detaylı bir şekilde bahseden haber ajansı Marmara Denizi kıyısındaki tesislerde yüzlerce elektrikli otomobilin üretildiğini belirtti. Fabrikanın 20 araç üretmesinin bir saat sürdüğüne de değinildi. 

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TÜRKİYE, TOGG İLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE İTALYA VE İSPANYA PAZARINI SOLLADI

Togg, otomobil endüstrisini elektrikli geleceğe yönlendirmek amacıyla dört Türk şirketi ile ülkenin ticaret odasının ortak girişimi olarak 2018'de kuruldu.

Türkiye Otomotiv Parça ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, "Proje, Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve ülkenin küresel elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu olma hedefini simgeliyor." dedi.

Togg T10X, Türkiye Otomotiv Distribütörleri Birliği verilerine göre 2023 yılında 19 bin 583 araç satışıyla Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının yaklaşık üçte birini oluşturdu. Türkiye'de elektrikli araç satışları geçen yıl dokuz kat arttı ve bu satışlar Türkiye pazarını İtalya ve İspanya'dan daha büyük hale getirdi.

Uzmanlar Togg'un T10X'in yıl sonunda Almanya'da ve gelecek yıl da Fransa'da yollara çıkacağını umut ediyor.

'İLK YIL TESLA'DAN FAZLA ÜRETİM YAPTIK'

İsminin açıklanmaması kaydıyla demeç veren bir Togg üretim müdürü, "Geçen yıl hiçbir kayıp olmadan 20 bin araç ürettik. Tesla ilk yılında yalnızca 2 bin araç üretti" diyerek Togg'un ilk yılında Tesla'dan daha çok üretim yaptığını belirtti. Yönetici aynı zamanda fabrikanın yüzde 40'ı kadın olan yüksek eğitimli çalışanlarına da övgüde bulundu.

TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR

Yarım asır içerisinde İstanbul'un çevresindeki Marmara bölgesi dünya otomobil sanayinin önde gelen merkezlerinden biri haline geldi. Büyük otomobil üreticileri 1970'lerin başından itibaren bu bölgeye fabrikalar açtılar. 

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Bağımsız mühendislik danışmanı Levent Taylan, "Bugün Türk otomobil sektörü üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini Batı Avrupa'ya ihraç ediyor." dedi.

TAYSAD Başkanı Albert Saydam'a göre, 530 otomotiv alt yüklenicisinden oluşan sektör 230 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Saydam, "Dünyadaki çoğu otomobilin bir parçası Türkiye'de üretiliyor. Örneğin uzaya çıkan ilk otomobil olan Tesla Roadster'ın kornası üyelerimizden birinden temin edildi." dedi.


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