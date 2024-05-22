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İngiltere'de enflasyon 3 yılın dibinde

22.05.2024 - 11:43 | Son Güncelleme :
İngiltere'de enflasyon 3 yılın dibinde | Ekonomi Haberleri

Enerji fiyatlarının daha da soğumasıyla birlikte İngiltere'nin yıllık enflasyon oranı Nisan ayında neredeyse üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Nisan ayında 2,3'e geriledi. Nisan ayı, enflasyonun İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2,0 hedefi seviyesinde kaldığı Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Enflasyon'un yüzde 2 hedefine ulaşması ile İngiltere Merkez Bankası BoE faizi 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'ten indireceğinin sinyalini vermişti. 

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BoE, enflasyonla mücadele etmek için 2021'in sonlarında bir dizi faiz artırımına başladı. Bu artış, ülkelerin Kovid karantinalarından çıkmasından sonra arttı ve Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hızlandı.

Birleşik Krallık'ta enflasyon 2022'nin sonlarında yüzde 11,1 ile zirve yaptı ve o zamandan bu yana keskin bir şekilde yavaşladı.

IMF Salı günü İngiltere'deki erken faiz indirimlerinin daha yüksek enflasyon riski yaratabileceği konusunda uyarmıştı. 


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