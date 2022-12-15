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‘Türkiye ticari merkez olarak konumlanmalı’

15.12.2022 - 10:05 | Son Güncelleme :
‘Türkiye ticari merkez olarak konumlanmalı’ | Ekonomi Haberleri

Türkİye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen ve bu yıl dördüncü kez düzenlenen AmCham “I Am ChamPion” Ödülleri’nde 2022’nin kazananları sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye-ABD İş Zirvesi”nde Türk ve Amerikan iş dünyası ve kamu temsilcilerinin önceliklendirdiği dijital ekonomi, sürdürülebilirlik ve enerji başlıkları üç ayrı oturumda detaylı şekilde ele alındı. Etkinliğe video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  “ABD ile ticari ilişkilerimiz, 31,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine doğru ilerliyoruz. ABD markaları, Türkiye’yi, üretim, ihracat ve ticaret için merkez olarak konumlamalı. Türkiye markası da ABD pazarında bilinirliğini artırmalı” dedi.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise “Türkiye’ye ilk 10 ayda yaklaşık 10,3 milyar dolarlık bir uluslararası doğrudan yatırım girişi oldu. Bu rakamların tüm dünyada daralmakta olan uluslararası doğrudan yatırım  rakamlarına rağmen ülkemiz için iyi bir performans olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu. AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, “AmCham Türkiye olarak,  ABD şirketlerinin Türkiye’de ticari faaliyetlerini geliştirmeye ve iki ülke arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi. ABD Büyükelçisi Jeffry Flake de Amerikan şirketlerinin Türkiye ekonomisine sundukları ekonomik katkılarının yanı sıra önemli sosyal faydaları olduğunu da söyledi.  


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