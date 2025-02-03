Türkiye Sigorta’dan 101.4 milyar TL üretim

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Çakmak, hayat dışı sigortalarda prim üretimini yüzde 70 artırarak 101.4 milyar TL’ye çıkardıklarını, pazar payının ise yüzde 14’e yükseldiğini, poliçe adedinde 11 milyona, müşteri sayısında ise 6 milyona, sağlık sigortalarında yüzde 122 ile 1 milyon sigortalıya ulaştıklarını ve kasko, ferdi kazada yüzde 30 artış yakaladıklarını, tarımda da yüzde 70 büyüdüklerini açıkladı. Çakmak, “2024’te oto sigortalarında 345 bin 454, oto dışı sigortalarda 113 bin 56 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık” dedi.

BES’te ise yüzde 67 büyüme ile 271.4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştıklarını, katılımcı sayısını ise 5 milyona çıkardıklarını ifade eden Çakmak, hayat sigortalarında da 14.3 milyar TL prim ürettiklerini kaydetti. Çakmak, “2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağladık. BIST Temettü 25 Endeksi’ne giren tek sigorta şirketi olduk” dedi. Çakmak, “2025’te, güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.