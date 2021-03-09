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Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli 2021 hedeflerini açıkladı

09.03.2021 - 17:15
Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli 2021 hedeflerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli, "Türkiye Sigorta yurtdışı inorganik büyüme fırsatlarını takip ediyor, yakın zamanda olgunluğa ulaşır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, şirketin beş yıl içinde Doğu Avrupa ve Türk cumhuriyetlerde başlıca sigorta şirketlerinden biri olmayı hedeflediğini belirtirken; Türkiye Varlık Fonu'nu (TVF) da temsil eden üst yönetici, yabancı bir şirketin alınması ile ilgili çalışmaların da yakında olgunluk seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Kamuya ait altı emeklilik şirketinin birleştirilmesiyle geçen yıl kurulan Türkiye Sigorta, ana hissedarı TVF'nin de daha önce ifade ettiği gibi orta vadede yakın coğrafyanın başlıca sigorta şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Şirketin 2020 sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda uluslararası büyüme planları kapsamında hangi adımların atılığı sorusu üzerine Benli, "İlk adımımız Doğu Avrupa ve yakın coğrafya" cevabını verdi.

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Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda TVF'nin yöneticilerinden olan Çağatay Abraş da bu plana TVF'nin desteğinin tartışılmaz olduğunu ifade ederek, "Buradaki fırsatları çok yakın şekilde takip ediyoruz. Yakın zamanda olgunluk seviyesine ulaştığında bunları duyacaksınız" dedi.

Abraş, Türkiye Sigorta'nın Avrupa'da Türkçe konuşan nüfusa hizmet verecek bir sigorta şirketi olarak konumlandığını ve Doğu Avrupa'daki satın alma fırsatları üzerinden Avrupa'nın geneline ve Türki cumhuriyetlere hizmet verebilecek bir yapı kurgulamaya çalıştıklarını ifade etti.

TRAFİK SİGORTASI VE KASKOYA VERİLEN AĞIRLIK 2021'DE ARTACAK

Benli, şirketin 2021 yılında trafik sigortası ve kasko işine verdiği ağırlığı artıracağını ve finansal sigorta, sağlık ve siber sigorta alanında yeni ürünler çıkaracağını ifade etti.

Yayımlanan bültene göre şirket, 2020 yılında hayat dışında 8.9 milyar lira prim üretimi ve %13 pazar payı, hayat tarafında ise 4 milyar lira prim üretimi ve %27.7 pazar payı aldı. Emeklilik tarafında ise fon büyüklüğünü bir önceki yıla göre %36 oranında artırarak 36 milyar liranın üzerine taşıdı.

Benli şirketin geçen yıl Karadeniz'deki doğalgaz sahasını, Türkiye'nin uzay uydularını ve Akkuyu nükleer santralini de sigortaladığını ifade etti.


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