Oyak Renault 15-22 Mart arasında üretime ara verecek | Ekonomi Haberleri

Oyak Renault Genel Müdürü Aoun, "Oyak Renault tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart arasında üretime ara verecek" açıklamasında bulundu.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verileceğini söyledi.

Aoun yaptığı açıklamada, "En son teknolojileri kullandığımız Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda, yaşamakta olduğumuz küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart 2021 tarihleri arasında üretime kısa bir ara vereceğiz" dedi.

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Aoun, verilecek kısa aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasada oluşabilecek duruma göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 378,000 otomobil ve 920,000 motor üretim hacmi ile Groupe Renault'nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biri konumunda bulunuyor. Oyak Renault, Clio V, Clio IV ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor.

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