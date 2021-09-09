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Türkiye Sigorta, katılım şirketi kuruyor

09.09.2021 - 09:23
Türkiye Sigorta, katılım şirketi kuruyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, katılım sigortacılığı alanında faaliyet göstereceklerini ve katılım sigorta şirketi kuracaklarını belirterek, kurulacak şirketin hayat ve hayat dışı sigortalarda faaliyet göstereceğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, katılım sigorta şirketi kuracaklarını açıkladı. Atilla Benli, katılım sigortacılığı alanında faaliyet göstereceklerini ve bu alanda şirket kuracaklarını söyledi. Benli, yayınlanan yönetmelik gereği pencere usulü ile katılım sigortacılığı yapan şirketlerin sene sonundan sonra ya katılım sigorta şirketi kuracaklarını ya da bu alanda faaliyet gösteremeyeceklerini belirterek, “Biz katılım sigorta şirketi kurmayı tercih ettik. Kuracağımız şirket BES hariç hayat ve hayat dışı sigortalar alanında faaliyet gösterecek. İki şirket tek yönetim olacak” diye konuştu.

40.7 MİLYAR TL FON OLUŞTU

Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi ile geçen senenin eylül ayında kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bir yılı geride bıraktı. Birinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, hayat dışı sigortalarda 6 milyar liralık, hayat sigortalarında ise 2 milyar liralık prim üretimine ve 11.4 milyon müşteriye ulaştıklarını, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) ise 40.7 milyar liralık fon büyüklüğü oluşturduklarını söyledi.

Türkiye Sigorta’nın, sigortacılığın büyümesine itici güç olmak üzere hayata geçtiğini ve sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktıklarını belirten Benli, “Sektör olarak ülkemizdeki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta açığını kapatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Gerekirse kapı kapı dolaşıp insanlara sigortanın önemini anlatmamız lazım. Biz Türkiye Sigorta olarak bu konuya milli bir görev olarak bakıyoruz” dedi.

KAMUNUN DESTEĞİNİ ALDIK

Atilla Benli, 6 büyük şirketin bileşmesinin dünyada benzerinin olmadığına da değinerek, şunları söyledi: “Bu sürecin arkasında kamunun desteği var, siyasi irade var, iyi bir ekip var, iyi bir amaç var ve bunun sonunda da oluşan iyi bir sonuç var. Bu bir yıl gibi bir sürede daha önce teminat verilmeyen yerleri sigortaladık. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusuna 15 gün bir sürede teminat verdik. Milli haberleşme uydularını sigortaladık.”

Türkiye Sigorta’nın, birinci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyası da tanıtıldı, şirketin marka yüzü ise oyuncu Timuçin Esen oldu.

‘SİGORTA İHRAÇ EDECEĞİZ’

TÜRKİYE Sigorta’nın hedeflerinden de bahseden Atilla Benli, Avrupa ve Asya’da poliçe kesen şirket haline gelmeyi hedeflediklerini ve sigorta ihraç edeceklerini belirterek, şunları söyledi: “Uluslararası alanda güçlü şirket olmak istiyoruz. Özellikle Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri’nde 2023’e kadar fırsatları değerlendiriyoruz. Kendimize 5 yıllık bir strateji planladık. Avrupa ve Asya’da poliçe kesen bir şirket olmak istiyoruz. İki yıl içinde bu konuda adımlar atacağız.”


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